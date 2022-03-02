Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва отменила заявку на отправку четырех своих военных кораблей через турецкие воды в Черное море по просьбе Анкары.

Об этом сообщает Reuters.

Отметим, ранее Турция закрыла проход через Босфор и Дарданеллы военным кораблям России и Украины, страна решила закрыть проливы для всех военных судов, независимо от их принадлежности. Однако пакт разрешает проход судам, возвращающимся на свои базы.

Чавушоглу заявил, что Турция обратилась в РФ с просьбой не отправлять свои корабли.

"Россия заявила, что четыре ее корабля пересекут проливы 27-28 февраля, три из которых не зарегистрированы на базах в Черном море. Мы сказали России не посылать эти корабли, и Россия сказала, что суда не пересекут пролив.

Это никого не должно оскорблять, потому что Конвенция Монтрё действует сегодня, вчера и завтра, поэтому мы будем ее выполнять", – сказал он.

Вместе с тем, ранее агентство сообщало, что по меньшей мере четыре российских корабля - два эсминца, фрегат и разведывательное судно - ждут решения Анкары перейти из Средиземного моря. Двое из них попросили совершить проход на этой неделе.

Напомним, в первые сутки военного вторжения российских военных в Украину Турция допустила ограничение прохода военных кораблей РФ через проливы Босфор и Дарданеллы по запросу Киева. После этого Анкара закрыла проливы.

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