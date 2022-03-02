Международный уголовный суд ООН в Гааге назначил слушания по обращению Украины против России на 7 и 8 марта.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 1 марта.

По данным издания, Всемирный суд соберется 7-8 марта для проведения слушаний по вопросу о том, следует ли принимать "временные меры" по иску, поданному Украиной против России с целью прекращения военных действий Москвы в Украине.

Суд, официально известный как Международный суд, является органом Организации Объединенных Наций для разрешения споров между государствами.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что наша страна направила иск против России в Гаагском трибунале. Зеленский призвал суд немедленно приказать России остановить военные действия в Украине и назначить слушания уже на следующей неделе.

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