В Киеве на Русановке, в Вишневом, на Куреневке, в Боярке и Жулянах - бомбардировка. В Белой Церкве тоже прозвучал громкий взрыв, горит военная площадка. Об этом сообщает Госпецсвязь.

Также очевидцы сообщают о бомбовых ударах в районе площади Шевченко, бывшего магазина "Пингвин" на Куреневке и в районе Пущи Водицы.

Также подтвердилась информация о сильных взрывах в Белой Церкви. Ракетный удар пришёлся в район Горбатого моста. Здесь, по предварительной информации, жертв нет.

Позже появилась информация, то удар был по местной нефтебазе, что подтвердил городской голова.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что столицу атаковали и есть жертвы.

Также мы писали, как при ракетном ударе по телевышке в Киеве погибли не менее пяти человек, в сети опубликованы страшные кадры.

Как писала "Страна", в Харькове практически пропала мобильная связь после ракетного удара по Чугуеву.

В Украине продолжается война. В Киевской области ситуация остается крайне сложной. Российские военные, по сообщениям очевидцев, находятся на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.