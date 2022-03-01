Вечером 1 марта Генштаб ВСУ дал сводку о ситуации по российскому вторжению.

В Черниговской области ВСУ продолжают вести оборонительных бои на занятых рубежах, с задачей – не допустить продвижение противника по направлениям населенных пунктов Кипти и Нежин.

Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, производит огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в черту города.

На Слобожанщине подразделения ВСУ продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.

На Приморском направлении продолжают вести оборонную операцию.

Группировка обороны города Киев продолжает вести бои и удерживать определенные районы. Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.

Выполняются задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры Киева.

В Украине продолжается война. Сегодня, 1 марта, была совершена атака на центр Харькова, есть погибшие и раненые.

Остается сложной обстановка и в Киевской области. Российские военные, по сообщениям очевидцев, на подступах к столице. В связи с опасностью детально рассказываем читателям, как можно эвакуироваться из города.

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — закончатся переговоры и что сейчас на фронте.