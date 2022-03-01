Оборона Киева и Чернигова. Генштаб Вооруженных сил Украины обнародовал сводку о ситуации на 1 марта
Вечером 1 марта Генштаб ВСУ дал сводку о ситуации по российскому вторжению.
В Черниговской области ВСУ продолжают вести оборонительных бои на занятых рубежах, с задачей – не допустить продвижение противника по направлениям населенных пунктов Кипти и Нежин.
Часть сил продолжает ведение обороны Чернигова, производит огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допускает вклинения противника в черту города.
На Слобожанщине подразделения ВСУ продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах, наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.
На Приморском направлении продолжают вести оборонную операцию.
Группировка обороны города Киев продолжает вести бои и удерживать определенные районы. Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.
Выполняются задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры Киева.
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