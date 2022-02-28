Морские пехотинцы и пограничники с острова Змеиный, которые ответили русскому кораблю уже ставшей легендарной фразой, живы и находятся в плену. Об этом сообщает ВМС ВСУ.

"Относительно морских пехотинцев и пограничников, взятых в плен русскими оккупантами на острове Змеиный. Мы очень рады узнать, что наши собратья живы и с ними все хорошо! Но российская пропаганда пытается раскрутить "новость" о том, что якобы власти Украины "забыли", "похоронили" своих подчиненных. При этом морпехи смело дважды отразили нападения российских оккупантов", - говорится в сообщении.

По данным украинских военных, защитники Змеиного не смогли продолжить оборону из-за того, что у них закончились боеприпасы.

"В свою очередь, оккупанты "забыли" сообщить о том, что они полностью разбили инфраструктуру острова: маяк, вышки, антенны, и тому подобное. Соответственно связь со Змеиным была прервана. Многократные попытки связаться с личным составом и узнать его судьбу были напрасны. А постоянные обстрелы со стороны боевых кораблей и авиации РФ не позволили направить подмогу морским пехотинцам", - говорится в сообщении.

Напомним, что защитники Змеиного награждены званием Героев Украины.

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