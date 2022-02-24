Военно-морские силы Вооруженных сил Украины заявили, что морские пехотинцы вместе с пограничниками продолжают удерживать оборону на острове Змеиный.

Об этом сообщают в Facebook ВМС ВСУ в четверг, 24 февраля.

"РФ пытается захватить остров Змеиный. Территория была обстреляна артиллерией крейсера "Москва" и патрульного корабля "Василий Быков". После этого был осуществлен налет российским "Су-24". Сейчас на острове нет ни одного уцелевшего здания", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня на рассвете, 24 февраля, в городах Украины, в частности, в Киеве, Харькове, Мариуполе начали звучать взрывы. Это случилось после того, как Владимир Путин заявил о вводе российских войск на Донбасс.

"Страна" сообщала, что сегодня ранним утром, 24 февраля, в рамках "военной спецоперации", объявленной Путиным, в Одессе высадился российский десант. Отмечается, что высадка десанта произошла с большого десантного корабля и вертолетной авиации.

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