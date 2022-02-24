Близкие к Ринату Ахметову депутаты во главе с Вадимом Новинским написали обращение к президенту с просьбой начать незамедлительные переговоры с Россией.

"В этой бойне не будет победителей. Миллионы наших сограждан стремятся к миру и к мирной, спокойной жизни. И поэтому мы настаиваем на использовании всех возможностей для организации комплекса мер по защите человеческих жизней и деэскалации ситуации.

Учитывая новые угрозы, действовать нужно немедленно. Не откладывая.

Владимир Александрович!

Обращаемся к Вам с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом Российской Федерации об условиях прекращения кровавого противостояния и заключения соответствующего договора. Сегодня очевидны неравные условия, отсутствие реальной помощи извне, комплекс ошибок, которые привели к настоящему положению дел. Речь идёт о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины", - написали депутаты.

Подписи под обращением поставили народные депутаты Вадим Новинский, Виктория Гриб, Муса Магомедов, Дмитрий Шпенов, Андрей Аксёнов, Дмитрий Шенцев, Сергей Магера.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину.

В Киеве, Харькове и Львове объявили воздушную угрозу.

Российская военная техника порвалась на юге, в Херсонской области.