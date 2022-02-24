Владимир Зеленский повторил свое требование от Запада ввести бесполётную зону над Украиной.

Об этом он написал в Твиттере 24 февраля.

"Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора", - сказано в записи.

Призыв Зеленского прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"То есть, чтобы авиация НАТО сбивала все российские самолёты над Украиной. Но, судя по настрою альянса, вмешиваться в конфликт он не собирается. По крайней мере пока. Но если конфликт затянется и перерастёт в затяжной, то не исключено, что Запад к нему в том или ином виде подключится", - предположил канал.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Также в первой половине дня он обратился к украинцам и заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

"Россия подло, самоубийственно, напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой", - сделал сравнение Зеленский в своей речи.