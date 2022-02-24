Представитель Пентагона заявил, что США считают действия России в отношении Украины лишь начальной фазой широкомасштабного вторжения.

Об этом сообщает Reuters.

В Соединенных Штатах полагают, что вторжение России в Украину направлено на то, чтобы обезглавить украинскую власть, и что одно из трех основных направлений наступления направлено на столицу Киев, заявил в четверг высокопоставленный представитель министерства обороны США.

"По нашим оценкам, у них есть все намерения фактически обезглавить власть и установить свой собственный режим правления, который объяснил бы эти ранние шаги", - сказал чиновник на условиях анонимности.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

Также мы писали, что в Украине ввели военное положение. До этого военное положение вводили в 2018 году, после захвата Россией трех украинских кораблей в Керченском проливе. Оно действовало 30 дней в 10 областях Украины. Военное положение не означает немедленно мобилизации, но может быть проведена работа с резервом первой очереди. Впрочем, могут объявить и всеобщий призыв.