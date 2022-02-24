Владимир Зеленский ранним вечером 24 февраля записал свежее видеообращение. Он назвал происходящее новым "железным занавесом", а задачей Украины - чтобы "железный занавес" не проходил по ее территории.

По его словам, самая сложная ситуация сейчас на юге, где идут бои в предместье Херсона и противник продвигается в направлении Мелитопля.

Надежная оборона в Житомирской области.

Десант в Гостомеле блокируют, получен приказ на его уничтожение. Захвачены российские бойцы, а тем, кто сдался в плен, врачи оказывают помощь.

Много россиян шокированы происходящим, сказал далее Зеленский. Многие заявляют, что они против войны, но руководство РФ это вряд ли увидит.

"Если вы нас слышите, если вы нас понимаете, пожалуйста, выходите на площади, обращайтесь к президенту страны. Мы, украинцы, находимся на своей земле, ваши военные начали войну в нашей стране. Я бы хотел, чтобы вы высказывались на Красной площади, в Москве, в Петербурге и других городах, не только в Инстаграме", - заявил Зеленский.

Он также сказал, что Россия для мирового сообщества превращается в аналог "ДНР". Россия начала получать первые санкции из пакета ограничений - наибольшие в истории.

Все, что было сделано РФ с 2000 года, может быть сожжено в прямом эфире на глазах всего мира, добавил он.

Не Украина начала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру, сказал Зеленский.

Затем он призвал украинцев вступать в ТРО.

"Именно от вас зависит, получится ли врагу продвинуться дальше", - заявил Зеленский.

Политиком и руководителей общин он попросил помогать людям, обеспечивать нормальную жизнь на местах. Каждый должен заботиться о близких, которые в этом нуждаются, сказал Зеленский. А журналисты должны защищать демократию и свободу слова в Украине.

Также он обратился к мировым лидерам: "Если вы, уважаемые европейские лидеры, мировые лидеры, лидеры свободного мира... если вы нам не поможете, мощно не поможете Украине, то завтра война постучит в ваши двери".

Ранее "Страна" писала, что Зеленский внес в Раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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