В Николаеве жителей призывают уйти с улиц из-за российского десанта
Николаевский губернатор Виталий Ким объявил о вражеском десанте в городе. Всех призывает уйти с улиц.
Об этом он заявил в видеообращении.
Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.
В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.
Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно.
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