В Николаеве власти загораживают правительственный квартал, где находятся здания мэрии и областной государственной администрации.

Об этом в видеообращении сказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также он попросил жителей города, которые готовы кидать "коктейли Молотова", быть готовыми помочь.

Напомним, вчера губернатор заявил, что российские танки прошли Николаев.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.