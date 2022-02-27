Виталий Ким. Скриншот из видео

В Николаеве власти загораживают правительственный квартал, где находятся здания мэрии и областной государственной администрации.

Об этом в видеообращении сказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также он попросил жителей города, которые готовы кидать "коктейли Молотова", быть готовыми помочь.

Напомним, вчера губернатор заявил, что российские танки прошли Николаев.

В нашем онлайне - что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"- самые оперативные и главное новости, карта боевых действий, фото и видео

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.  

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке - что такое SWIFT и чем грозит отключение). 

Обстановка к этому часу и анализ - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе. 

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