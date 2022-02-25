Николаевский губернатор Виталий Ким подтвердил удар по аэропорту в Кульбакино.

Об этом он сказал во время прямого эфира в социальных сетях.

"Обстреливают военную инфраструктуру, аэропорт Кульбакино, ГСМ, железнодорожный склад на Херсонском шоссе 100 и в сторону Октябрьского, сейчас определяем. Касаемо обстрелов, вероятность такая есть. Область наша стоит в воздушной тревоге немного позже, но каждый сам принимайте решение. Я думаю, что сейчас там серия обстрелов и ночью будет обстрел. Мы на месте, все работаем", - сказал Ким.

В социальных сетях также публикуют фото, как в Николаеве горит нефтебаза и Кульбакино (склады ГСМ), хлебзавод и заправка.

Как писала "Страна", сегодня второй день войны с РФ, которая идёт на окраинах Киева. Бои - в Херсоне и Николаеве. Также известно, что авиаудар российских военных по Киевской области убил четырех мирных жителей и травмировал 15 человек.

Российские военные бомбят аэродром в Мелитополе, атаковали Ушомирскую военную часть в Житомирской области и аэропорт Винницы, ракетный удар нанесен по аэропорту Ровно.

Напомним, 24 февраля Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.