Пишут о ракетном ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. В соцсетях публикуют видео взрывов и зарево в небе.

Пока других подробностей не сообщается. Возможно, работает ПВО.

Напомним, сегодня второй день войны с РФ, которая идёт на окраинах Киева. Бои - в Херсоне и Николаеве. Также известно, что авиаудар российских военных по Киевской области убил четырех мирных жителей и травмировал 15 человек.

Российские военные бомбят аэродром в Мелитополе, атакуют Ушомирскую военную часть в Житомирской области и аэропорт Винницы, ракетный удар нанесен по аэропорту Ровно.

Как писала "Страна", Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.