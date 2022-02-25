Ракетные удары по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. Скриншот видео

Пишут о ракетном ударе по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области. В соцсетях публикуют видео взрывов и зарево в небе. 

Пока других подробностей не сообщается. Возможно, работает ПВО. 

Напомним, сегодня второй день войны с РФ, которая идёт на окраинах Киева. Бои - в Херсоне и Николаеве. Также известно, что авиаудар российских военных по Киевской области убил четырех мирных жителей и травмировал 15 человек

Российские военные бомбят аэродром в Мелитополе, атакуют Ушомирскую военную часть в Житомирской области и аэропорт Винницы, ракетный удар нанесен по аэропорту Ровно

Как писала "Страна", Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.

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