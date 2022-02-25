В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей и ранены 15. Об этом сообщает сайт Киевской ОГА.

Напомним, утром 25 февраля Россия возобновила ракетные удары по столице. Обломки ракеты попали в жилой дом по улице Кошица, 7а. Мэр Киева Виталий Кличко изначально сообщал о трех раненных и одном гражданском в тяжелом состоянии. По всей видимости, люди не выжили.

Спасатели сообщали о спасении 20 жителей, 8 травмированных и 150 эвакуированных. От ГСЧС привлекалось 72 человека и 12 ед. техники.

Как писала "Страна", под Киевом под обстрел попал Ворзель, снаряды упали через улицу от детского дома.

Также в столице сообщали о стрельбе на проспекте Победы и взрыве на Майдане.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.