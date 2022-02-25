В Киевской области под обстрел попал пгт Ворзель. Загорелся магазин, через дорогу от которого находится крупнейший в Украине детский дом.

Об этом в Facebook сообщил Александр Савченко.

"Кто-то накрыл Ворзель Киевской области, по видимому, пакет "Града", горит магазин Брусиловский колбасы. Рядом через улицу крупнейший в Украине детский дом с детьми от 0 и до 10 лет", - написал он.

Отметим, что ранее ВСУ предупреждали, что возможен заход российских войск в Ворзель под Киевом.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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