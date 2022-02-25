ВСУ Украины обратилось к киевлянам по поводу захваченной техники Национальной гвардии Украины.

"Киевляне, нужна ваша помощь. Автомобильную технику НГУ захватил враг. Теперь ее используют для проникновения в наш тыл. Если вы увидите машины Козак 6163, 6164, КРАЗ, АИ 5976, АИ 5966, ГАЗ 366, АИ 5866 немедленно сообщите в полицию за номером 102", - заявили в ВСУ.

После этого заместитель министра обороны Анна Маляр заявила о ликвидации российских диверсантов.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опровергает, что по Киеву передвигалась российская ДРГ на машинах ВСУ. Говорит, что это украинские военные.

Напомним, ранее сообщалось, что на Оболони звучала масштабная канонада. Сообщалось о планах России по десанту в этой части Киева.

Также мы писали, что, по словам Блинкена, все данные свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему.

Кроме того, сообщалось, что в Киеве и во Львове звучали сирены. Объявлена воздушная тревога.

Мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.

О том, как начинались военные действия, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.