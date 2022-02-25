Киев официально запросил Анкару ограничить проход военных кораблей РФ через проливы Босфор и Дарданеллы. В МИД Турции допустили закрытие проливов, но заявили, что даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу.

Об этом пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что в ответ на просьбу Украины Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу.

"Украина сделала нам официальный запрос (по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей - Ред.). Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - заявил он.

Напомним, в Украине вторые сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.

Мы следим за мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.

О том, как начинались военные действия, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.