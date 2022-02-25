Житель Донецка, который сегодня ехал на авто в село Раздольное (подконтрольное "ДНР") едва не попал под обстрел. Там, неподалеку от Волновахи, продолжается бой.

По словам людей, на утро сегодня она под контролем Украины. Ближайшие поселки уже представляют собой выжженное поле. Связи с жителями села Стыла, которая находится в зоне боевых действий, нет.

Житель частного сектора Мариуполя сообщил нам, что украинское военные занимают позиции для обороны на окраинах города для встречи российской армии.

По его словам в городе военные говорят жителям, чтоб не выходили на улицу без острой необходимости. Фото- и видеосъемки также под запретом.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.