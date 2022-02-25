По данным СМИ, Ушомирскую военную часть в Житомирской области под Коростенем атаковали российские войска. Однако официального подтверждения пока нет.

Также СМИ сообщают, что атакован аэропорт Винницы.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.