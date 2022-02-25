В Харькове жители сообщают о массовой стрельбе или взрывах. По состоянию на 10:55 звуки не прекращаются. По словам харьковчан, боевые действия происходят в районе Окружной дороге, которая ведет на Белгород.

В свою очередь ранее на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что с утра в Харькове отбили еще одну атаку.

"Харьков держится, с утра отбили еще одну атаку, попытку наступления. Харьков всегда был особым городом, второй столицей Украины - думаю, враг там не пройдет", - сказал он.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе. После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах. с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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