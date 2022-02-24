СМИ сообщают что в селе Печенеги Харьковской области военные подорвали дамбу на Северском Донце. Также о подрыве дамбы предупреждал местный сельсовет.

"Всем, кто находится в домах и на улицах, прилегающих к Северскому Донцу, нужно немедленно эвакуироваться на гору, к улице Зинченко", - сообщает Печенежский сельсовет.

Глава Печенежской громады Александр Гусаров в комментарии "Украина 24" сказал, что от этой дамбы может зависеть водообеспечение Харькова и переживает, что жители могут столкнуться с перебоями поставок воды. Сейчас людей эвакуируют на неподтопленную часть населенного пункта, но дорога полностью разрушена.

Известно, что село Печенеги находится восточнее Харькова. "Судя по всему, дамбу подорвали украинские военные, чтоб затруднить проход российских войск", - предполагает Telegram-канал "Политика Страны".

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