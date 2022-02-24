Украинские военные заявляют, что сбили под Киевом российский вертолёт К-52.

В свою очередь, мэр Броваров сообщил, что в городе шестеро погибших и 12 раненых.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. На Подоле в Киеве и за чертой города прогремели взрывы.

Мы также писали, что в Броварах прогремел мощный взрыв. По военному объекту ударили двумя ракетами. Кроме того, Арестович заявил о гибели более 40 украинских военных из-за обстрелов.

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