Мэр Броваров сообщил о шести погибших и 12 раненых после взрывов в городе
Украинские военные заявляют, что сбили под Киевом российский вертолёт К-52.
В свою очередь, мэр Броваров сообщил, что в городе шестеро погибших и 12 раненых.
Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины. Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.
В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. На Подоле в Киеве и за чертой города прогремели взрывы.
Мы также писали, что в Броварах прогремел мощный взрыв. По военному объекту ударили двумя ракетами. Кроме того, Арестович заявил о гибели более 40 украинских военных из-за обстрелов.
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