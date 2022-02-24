В Офисе президента считают, что Россия не будет наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Путин не будет бить по гражданским объектам, ему нужно сохранить лояльность населения. Они работают по объектам ВСУ, а ВСУ работают по ним", - сказал Арестович.

Напомним, рано утром 24 февраля Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

Также мы писали о том, что в Генштабе ВСУ сообщают, что сейчас под Харьковом и на Донбассе идут тяжелые бои.