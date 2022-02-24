В Беларуси заявили, что все украинские пункты пропуска на границе закрылись
Погранкомитет Беларуси заявил, что все украинские пункты пропуска на границе закрылись на неопределённый срок.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Также МИД Беларуси рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Украину.
"В связи с развитием ситуации в Украине Министерство иностранных дел Республики Беларусь рекомендует гражданам Беларуси не посещать сопредельную страну до стабилизации обстановки. Также, ведомство просит белорусов, находящихся в Украине, покинуть украинскую территорию", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.
Также мы писали, что ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.
"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.