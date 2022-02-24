Погранкомитет Беларуси заявил, что все украинские пункты пропуска на границе закрылись на неопределённый срок.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Также МИД Беларуси рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Украину.

"В связи с развитием ситуации в Украине Министерство иностранных дел Республики Беларусь рекомендует гражданам Беларуси не посещать сопредельную страну до стабилизации обстановки. Также, ведомство просит белорусов, находящихся в Украине, покинуть украинскую территорию", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

Также мы писали, что ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

"Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.