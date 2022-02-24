Мэр Херсона Игорь Колыхаев заявил, что находится на своём рабочем месте, а над горсоветом реет флаг Украины (что и подтверждается одним из видео).

В то же время на других видео видно, как российские войска заходят в Херсон.

"По состоянию на 17.00 я нахожусь на своём рабочем месте. Жизнеобеспечение города в порядке: вода, свет, тепло – следим, чтоб подавались бесперебойно. Украинский флаг над горисполкомом и Морской академией – всё на месте.

Никаких ультиматумов мне никто не ставил, я в городе до последнего. Мы готовы к любым ситуациям", - написал Колыхаев в Facebook.

Жители Херсона недоумевают тому, что видят из своих окон. "Как нет?", - интересуются жители.

"Моя мать слышит взрывы", "Почему нет эвакуации", "Слили Херсонскую область", "почему не взорван мост, чтоб они не прошли", - оставляют свои комментарии люди.

Как сообщала "Страна", мэр Геническа заявил, что город заняли войска России.

Враг наступает с разных направлений: обстрелян микрорайон Мариуполя "Восточный", российские войска зашли в Чернобыльскую зону, бои идут около ЧАЭС.