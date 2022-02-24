Российские войска зашли в Чернобыльскую зону. Бои идут непосредственно около ЧАЭС. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко на своей сnранице в Telegram.

"Важная информация о российском вторжении!

Войска оккупантов с территории Беларуси вошли в Зону Чернобыльской АЭС.

Нацгвардейцы, охраняющие хранилище небезопасных радиоактивных отходов, оказывают упорное сопротивление.

Если в результате ударов артиллерии оккупантов будет разрушено хранилище ядерных отходов, то радиоактивную пыль может накрыть территории Украины, Беларуси и стран ЕС!"

Как писала "Страна", сегодня пограничники сообщили о попытке российских военных прорвать границу в Киевской области. В результате атаки самолет ВСУ потерпел крушение, погибли пять человек.

Самолет сбили между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района. Пожар ликвидировали службы ГосЧС.

По состоянию на 16:02 в Киеве и Львове объявили воздушную угрозу, жителей просят спуститься в бомбоубежища.