Сотрудники Национальной гвардии Украины из Первой президентской бригады оперативного назначения имени гетмана Петра Дорошенко совместно с работниками Нацполиции взяли под усиленную охрану Киевскую ГЭС.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии в четверг, 17 февраля.

"Основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве. Правоохранители проводят превентивные мероприятия, в частности проверяют документы лиц и транспортные средства, а также патрулируют прилегающую к ГЭС местность", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, по словам заместителя начальника Северного Киевского ТУ по службе полковника Олега Дуды, учитывая всю ответственность, возложенную на подразделения Национальной гвардии Украины, к несению службы отобраны наиболее опытные военнослужащие Первой Президентской бригады.

Олег Дуда добавил, что среди них есть гвардейцы, которые несли службу в районе проведения ООС и имеют боевой опыт. Бойцы мотивированы и готовы совместно с полицейскими обеспечить надежную защиту и бесперебойное функционирование гидроэлектростанции.

"Основной задачей правоохранителей является обеспечение надежной защиты объекта, а также предотвращение несанкционированных проникновений диверсионных групп противника с целью проведения провокаций для дестабилизации обстановки как в регионе, так и в государстве", - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

Напомним, что сегодня утром, 17 февраля, под обстрел попал населенный пункт Станица Луганская, который находится на подконтрольной Киеву территории Донбасса. Украинская сторона обвиняет в случившемся "ЛНР".

В свою очередь, в "ЛДНР" обвиняют украинскую сторону в обстрелах Донецка и Горловки, а также населенных пунктов в "ЛНР". Также в "ЛНР" заявили о том, что украинская сторона сама организовала "постановочный" обстрел школы и детсада.

Ранее "Страна" сообщала, что глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о том, что на фоне сложной геополитической ситуации в стране украинские атомные электростанции сейчас находятся под усиленной охраной Нацгвардии. По его словам, АЭС обеспечены всем необходимым на случай военной угрозы, в частности, дизель-генераторами с соответствующими запасами топлива.

"Страна" следит за тем, как разворачиваются события на Донбассе в обновляемом материале.