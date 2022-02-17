В четверг, 17 февраля, в результате столкновений под стенами Верховной Рады между участниками акции протеста ФОПов и правоохранителями в районное управление полиции доставили пятерых мужчин. Об этом сообщает полиция Киева.

По данным правоохранителей, во время протеста часть граждан вышла на проезжую часть улицы Грушевского и препятствовала движению транспортных средств.

На требования правоохранителей освободить проезжую часть они не реагировали, поэтому полицейские оттеснили участников акции на тротуар. Наиболее активные протестующие устроили потасовку.

"В настоящее время в районное управление полиции доставили пятерых мужчин, которые устроили конфликт с правоохранителями и не выполняли законные требования полицейских", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня ФОПы в очередной раз собрались на митинг с требованием принять законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса. В прошлый раз предприниматели устроили митинг 1 февраля, в день выступления в Верховной Раде президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня протестующие предприниматели перекрыли Европейскую площадь. В свою очередь правоохранители блокировали ФОПов, которые шли на митинг к зданию Верховной Рады Украины, однако предприниматели все-равно прорвались к зданию парламента.

Уже не первый раз митинг предпринимателей перерастает в стычки с правоохранителями. В первый день заседания Рады в 2022 году, 25 января, ФОПы вышли на массовый митинг, в ходе которого пытались прорваться к депутатам сквозь стену силовиков.