Сегодня, 17 февраля, возле здания Верховной Рады Украины начались столкновения между протестующими украинскими предпринимателями и силовиками.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Сначала полицейские оттесняли протестующих с проезжей части. После начались столкновения ФОПов и полиции. Протестующие забрасывали полицейских куриными яйцами.

Позже силовикам удалось оттеснять протестующих ФОПов с улицы Грушевского. По данным ФОПов, полицейские задержали несколько участников протеста.

Напомним, на акции протеста собирались несколько тысяч человек. Они требуют от депутатов принять законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Мы также писали, что ФОПы сначала собирались на главной улице столицы. После этого протестующие предприниматели перекрыли Европейскую площадь. Также правоохранители блокировали ФОПов, которые шли на митинг к зданию Верховной Рады Украины, однако предприниматели прорвались к зданию парламента.

О том, что написано в законопроекте о введении обязательных кассовых аппаратов в Украине, "Страна" писала в отдельном материале.