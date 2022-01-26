Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич сообщил, что пострадавший во время вчерашнего штурма Верховной Рады Украины, умер.

Об этом он написал в в Telegram-канале #SaveФОП.

"Полиция ждет экспертизы, от чего умер участник акции. Результаты экспертизы могут быть искажены, есть информация что его полиция била по голове", - говорится в сообщении SaveФОП.

Самому лидеру движения SaveФОП инкриминируют "организацию массовых беспорядков" и, по его словам, хотят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время спикер парламента Руслан Стефанчук с трибуны заявил, что, по его информации, этот инцидент не привел к смертельным последствиям. Он также обратился к министру внутренних дел Денису Монастырскому с просьбой предоставить официальную информацию.

Напомним, ранее появилось видео, как полицейские пытаются оказать помощь протестующему без признаков жизни.

Также мы подробно рассказывали, что вчера предприниматели пытались прорваться к депутатам сквозь стену силовиков, чтобы донести свои требования. Они пригрозили прорваться в парламент, если депутаты не начнут рассматривать закон об отмене обязательных кассовых аппаратов. Не обошлось без стычек и задержанных.