Сегодня, 17 февраля, в центре Киева предприниматели, которые вышли на очередную на акцию протеста, пришли под здание Верховной Рады Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

На акции протеста собирались несколько тысяч человек. Они требуют от депутатов принять законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Напомним, ФОПы сначала собирались на главной улице столицы. После этого протестующие предприниматели перекрыли Европейскую площадь. Столкновений между протестующими и правоохранителями не фиксировалось, но обстановка накаляется. Полицейские запретили ехать в правительственный квартал автомобилю с озвучкой. Также правоохранители блокировали ФОПов, которые шли на митинг к зданию Верховной Рады Украины.

Также мы писали, что в первый день февраля предприниматели устроили митинг прямо в день выступления в Верховной Раде президента Владимира Зеленского.

Также ранее "Страна" подробно анализировала, что изменится после введения обязательных кассовых аппаратов в Украине.