В Национальной полиции Украины опровергают гибель участника акции протеста движения SaveФОП во время вчерашнего штурма Рады. Без вести, по словам правоохранителей, тоже никто не пропал.

Об этом "Стране" сообщил источник в полиции.

"Тут есть видео, как труп ожил...Если бы кто то умер мы бы конечно ещё вчера сами заявили", - сказал наш собеседник.

Кроме того, наш источник опроверг информацию о пропавших без вести.

"Все чушь. Всех задержанных вчера отпустили после установления личности и проведения профилактической работы на предмет не допущения насилия во время массовых акций", - сообщил он.

Как предположил собеседник "Страны", в полиции нет заявлений о пропавших.

"Может конечно кто то из ФОП выключил телефон и решил остаться в Киеве на денёк, но в полиции заявлений про то что кто то пропал после акции ФОП нет. Если будут - мы заявим", - сказал высокопоставленный источник.

В то же время в пресс-службе МВД Украины сообщают, что участник акции потерял сознание, а после оказания первой помощи самостоятельно покинул место проведения акции. В качестве доказательства публикуют видео.

Напомним, 25 января, в день первого заседания Верховной Рады в этом году, в Киеве прошла акция протеста ФОПов. Предприниматели попытались штурмовать здание парламента, произошли стычки с правоохранителями.

На следующий лидер движения SaveФОП Сергей Доротич заявил, что пострадавший во время стычек с полицией участник акции протеста умер. Помимо этого, по его словам, двое участников митинга пропали без вести.