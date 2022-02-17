Утром в четверг, 17 февраля, в центре Киева собираются украинские предприниматели, которые в 10:00 планируют начать митинг под Верховной Радой Украины.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

ФОПы утром в четверг собрались на Крещатике. Также предприниматели уже находятся под зданием парламента.

На Крещатик месте с предпринимателями также пришли правоохранители. Перекрыто движение транспорта.

ФОПы протестуют против введения обязательных кассовых аппаратов.

Напомним, с 1 января все предприниматели, включая ФОП должны использовать кассовые аппараты. Речь идет о ФОП 2-4 группы, которые платят единый налог. Предусматривается, что оштрафовать могут за каждую транзакцию без фискализации. За первое нарушение в размере 100% от суммы чека. За последующие - уже 150%.

Ранее "Страна" подробно анализировала, что изменится после введения обязательных кассовых аппаратов в Украине.

Также мы писали, что 17 декабря Рада провалила законопроект об отсрочке кассовых аппаратов.

О том, как месяц назад протестующие ФОПы вышли на улицу Грушевского и перекрыли движение автотранспорта, а также о столкновениях предпринимателей и силовиков, рассказывала "Страна" в видеосюжете.