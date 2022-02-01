Утром 1 февраля в Верховной Раде ожидается выступление президента Владимира Зеленского. В связи с этим периметр правительственного квартала фактически полностью оцеплен полицией.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Также у стен парламента прямо сейчас на митинг собрались ФОПы.

Напомним, во вторник, 1 февраля, Верховная Рада передумала заниматься законопроектом о штрафах для ФОПов за отсутствие РРО и направит свои усилия на принятие постановления о премиях за ВНО и переименование населенных пунктов.

Также мы писали о том, что на заседании в четверг, 27 января, нардепы изменили календарный план работы Верховной Рады. 1 февраля Рада откроет сессию и уйдет на каникулы до 14 февраля. Нардеп от ОПЗЖ Александр Колтунович заявил, что таким образом власти срывают выполнение Минских соглашений, потому что за это время должны были быть приняты изменения в законы по их политической части, которые сейчас обсуждаются в Нормандском формате.

"Страна" подробно писала о том, почему депутаты снова "прокатили" Офис президента и ушли на долгие каникулы.