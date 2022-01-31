Переименования и премии за ВНО. Чем займется Рада перед уходом на карантин
Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада передумала заниматься законопроектом о штрафах для ФОПов за отстутствие РРО и направит свои усилия на принятие постановления о премиях за ВНО и переименование населенных пунктов. Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.
"Итак повестка на единственное заседание на этой неделе (завтра):
- открытие сессии
- проект повестки седьмой сессии
- постановление про премии за ВНО №6524
- трансформация санаторных школ №6354
- приоритеты инновационных направлениях науки №6445
Пять постановлений о создании ТСК, в том числе по Киеву (№№4657;5196;5763;6196;6428)", - говорится в сообщении.
Также ожидается девять ратификаций и четыре переименования населенных пунктов, добавил Ярослав Железняк.
Напомним, Верховная Рада собирается уйти на карантин до 15 февраля.
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