Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который 24 января презентовал в Киеве свою всеукраинскую организацию "Команда Разумкова", не уверен, что "Слуга народа" попадает в коалицию в парламенте следующего созыва.

Об этом он заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я вообще не уверен, попадет ли "Слуга народа" в коалицию следующего парламента или нет. И Зеленский будет просто хромой уткой. И тогда, вероятнее всего, будут досрочные президентские выборы", - сказал Разумков.

Вариант досрочного прекращения полномочий нынешнего парламента президентом Разумков посчитал маловероятным.

Вместо этого, по мнению Разумкова, Зеленский будет "упираться и держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте".

"Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет совершенно другую фракцию, очень незначительную, по сравнению с той, которая есть на сегодняшний день", - говорит Разумков.

Напомним, 7 октября 2021 года Рада сняла Разумкова с должности председателя парламента. Такое решение поддержали 246 народных депутатов, "слуги народа" дали 211 голосов.

А спустя месяц после этого Разумков объявил о создании своего объединения в Раде под названием "Разумная политка". Он также предоставил список нардепов, которые должны были стать участниками межфракционного объединения.

Кроме того, мы также писали о том, что на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 26 ноября Дмитрий Разумков подтвердил, что примет участие в следующих выборах президента.