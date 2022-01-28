Во время выступления Шмыгаля в Раде "Слуга народа" Юзик на шаг приблизился к 5 000 уровню в мобильной игре
Народный депутат от "Слуги народа" и бывший актер "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик) во время выступления премьер-министра Дениса Шмыгаля играл в мобильную игру и на шаг приблизился к 5 000 уровню.
Об этом сообщает фотокорр издания "Новини.LIVE" Александр Гончаров в Facebook.
"Юзик уверенно проходит 4942 уровень во время выступления премьера Шмыгаля", - написал журналист и прикрепил фото.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что жена Юрия Корявченкова зарегистрировалась предпринимателем и в 2020 году задекларировала более трех миллионов гривен. В том же году она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен. Делать дорогие покупки и получать прибыль с шестью нулями супруга Юзика начала после того, как ее муж стал нардепом.
Также показывали видео, как народный депутат Корявченков садится в автомобиль, стоимость которого составляет 205 000 долларов.
"Страна" также писала о том, как Юзик перепутал кредитный лимит в "Приватбанке" с собственными средствами и обозначил его сумму в декларации за 2020 год.