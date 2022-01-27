Сегодня исключённый в прошлом году из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский произвёл фурор в Раде своим галстуком - на нем многие наблюдатели заметили очертание пенисов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Однако сам Дубинский присутствие фаллических символов на галстуке опроверг.

"Это не х@и, а эмблема дома Vivienne Westwood", - уточнил Дубинский в комментарии "Стране".

К слову, на днях он сказал, что возвращается к активной работе в социальных сетях после длительной паузы.

"Информационная истерия, которая в охватила страну, угрожает не просто национальной безопасности, но и существованию государства в целом", - заявил Дубинский.

Между тем, ранее "Страна" писала о том, что первый заместитель спикера парламента и экс-глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире "Радио свобода" заявил, что политсила все еще остается "секси", и "химия" с избирателями у них по-прежнему есть.

Кроме того, мы также показывали читателям парад нелепых нарядов в Верховной Раде. Например, Забуранная подчеркнула пышные формы, Дмитриева пришла в "голом" пиджак.