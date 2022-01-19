Народный депутат от "Слуги народа" и бывший актер "Квартал 95" Юрий Корявченков (Юзик), который стоит масштабное поместье, перепутал кредитный лимит в "Приватбанке" с собственными средствами и обозначил его сумму в декларации за 2020 год.

Об этом свидетельствует справка о проведении полной проверки декларации парламентария за указанный год, сообщают "Украинские новости".

По информации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Корявченков указал данные о наличии денежного актива в размере 25 тысяч гривен, которые лежат на его счету в "Приватбанке".

Согласно предоставленной нардепом справке, данная сумма является установленным кредитным лимитом, который не подлежит декларированию.

В поданной 9 ноября прошлого года, уже исправленной декларации, депутат "Слуги народа" не обозначал данные денежные средства в разделе "Денежные активы".

Ранее мы писали, что жена Юрия Корявченкова зарегистрировалась предпринимателем и в 2020 году задекларировала более трех миллионов гривен. В том же году она купила автомобиль Toyota Land Cruiser за более чем два миллиона гривен. Делать дорогие покупки и получать прибыль с шестью нулями супруга Юзика начала после того, как ее муж стал нардепом.

Также показывали видео, как народный депутат Корявченков садится в автомобиль, стоимость которого составляет 205 000 долларов.