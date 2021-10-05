Появилось видео, как утром во вторник, 5 октября, народный депутат от "Слуги народа" и бывший актер "Квартала 95" Юрий Корявченков (Юзик) садится в автомобиль, стоимость которого составляет 205 000 долларов.

Соответствующее видео публикует Телеграмм-канал "Политика "Страны".

На кадрах видно, как в Новопечерских Липках в столице Юзик (в серой рубашке) погружается в машину Mercedes-Benz S-Class 500.

Отметим, что 205 000 долларов равны 2 942 минимальных пенсий в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что жена Юзика Татьяна Корявченкова, согласно декларации, в 2020 году задекларировала более трех миллионов гривен. Кроме того, она купила машину за более чем два миллиона гривен. При этом, делать недешевые покупки и получать прибыль с шестью нулями жена Юзика начала после того, как ее супруг стал нардепом.

Кроме того, по информации "Страны", друг президента Владимира Зеленского Юзик возводит особняк под Киевом. При этом, участок нардепа площадью 18 соток, согласно свежей декларации, записан на супругу Татьяну, как и недостроенная дача площадью 260 квадратных метров.

В то же время, по данным "Страны", сейчас Корявченков живет на Позняках. У семьи есть трехкомнатная квартира на 104 квадрата.