В Верховной Раде появился законопроект, предусматривающий, что тест на наличие алкоголя в крови станет обязательным для всех участников ДТП.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента. Авторы проекта - "слуги народа"

Согласно законопроекту, проходить тест нужно будет прямо на месте аварии, если в ней есть травмированные или погибшие.

Также прямо на месте инцидента будут проводить тест на наркотическое, другое опьянение или воздействие лекарственных препаратов.

Целью инициативы называют обеспечение неуклонного и своевременного проведения осмотра водителей, а также снижение уровня ДТП в Украине.

Напомним, во Львове на перекрестке улиц Городоцкая и Кульпарковская произошла масштабная авария с участием полицейского автомобиля, пассажирского микроавтобуса и еще двух авто. Восемь человек пострадали.

Также "Страна" рассказывала, что четыре человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком на автодороге "Киев-Одесса". Смертельное ДТП произошло утром в понедельник, 24 января. На опубликованных фото с места ДТП видно, что легковой автомобиль полностью влетел под грузовик. Вероятно, Daewoo на скорости протаранил припаркованным грузовик.