Судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская заявила самоотвод по делу о смертельном ДТП на проспекте Гагарина, в котором подозревают 16-летнего водителя Infinity Николая Харьковского.

Об этом в ответ на информационный запрос "Общественного" сообщил руководитель аппарата суда Александр Воронин.

"12.01.2022 судьей Червонозаводского районного суда г. Харькова Янцовской Т.М. заявлен самоотвод по делу №646/4/22 по обвинению Харьковского Николая Михайловича", - говорится в ответе.

При этом в суде не сообщили о причине самоотвода судьи Татьяны Янцовской и дате рассмотрения ее заявления. Подготовительное заседание по делу по обвинению 16-летнего водителя Infiniti назначено на 19 января.

Напомним, три года назад Янцовская дала этому же подсудимому условный срок. Речь об инциденте, который случился в 2019 году. Тогда еще 14-летний Харьковский расстрелял из пневматического пистолета семью, за что получил условное наказание.

А в конце октября прошлого года Николай Харьковский за рулем Infiniti вылетел на перекресток на красный свет на высокой скорости. В результате погиб человек и пострадали пассажиры машины. После ДТП Харьковский вел себя нагло и кричал на полицию, заявлял, что его "отмажут".

Однако следствие собрало довольно много доказательств того, что за рулем был именно Николай, и через время подросток признал вину в совершении аварии. В конце прошлого года прокуратура передала дело в суд.