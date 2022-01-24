Четыре человека погибли в результате столкновения легковушки с грузовиком на автодороге "Киев-Одесса". Смертельное ДТП произошло утром в понедельник, 24 января. Об этом сообщает полиция Киевской области, которая устанавливает обстоятельства случившегося.

"Сегодня 24 января в 8:20 в поселке Калиновка Фастовского района, на автодороге "Киев-Одесса" 37-летний водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и столкнулся с грузовиком Mercedes-Benz, который находился на обочине дороги", - говорится в сообщении правоохранителей.

В результате столкновения авто погибли водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров.

На опубликованных фото с места ДТП видно, что легковой автомобиль полностью влетел под грузовик. Вероятно, Daewoo на скорости протаранил припаркованным грузовик.

На месте происшествия работают сотрудники следственного управления полиции Киевщины.

"После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия", - говорится в сообщении.

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