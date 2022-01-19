В Одессе произошла авария с участием пассажирского автобуса MAN и четырех автомобилей. Водитель автобуса погиб.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Авария случилась утром в среду, 19 января, в Малиновском районе. Водитель автобуса MAN, двигаясь по улице Разумовской, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилями Hyundai Tucson, Daewoo Lanos, Hyundai Santa Fe и Chevrolet Aveo.

Потом автобус выехал на тротуар и врезался в дерево и здание магазина.

Водитель автобуса умер в карете "скорой помощи". В больницу с разными травмами доставили 47-летнего водителя Chevrolet Aveo. Остальные водители и их пассажиры не пострадали.

По словам очевидца, водитель в момент ДТП уже находился в бессознательном состоянии. Как рассказал напарник водителя автобуса, его у коллеге, находившемуся за рулем, стало плохо, в результате чего автобус выехал на встречную полосу.

По неподтвержденным данным, водитель скончался от инсульта.

Ранее мы писали, что в Житомирской области водитель элитного авто не справился с управлением и снес столб. По предварительной информации, автомобиль Ford Mustang занесло на заснеженной дороге, в результате чего он влетел в столб.

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