На Днепропетровщине водитель ВАЗа сгорел заживо после столкновения его авто с пассажирским автобусом "Эталон". Смертельное ДТП произошло на дороге между селами Песчанка и Новоселовка в пятницу, 14 января, около 8:30. Об этом сообщает ГСЧС.

После столкновения оба транспортных средства слетели в кювет и загорелись. В автобусе находились водитель и 10 пассажиров, всем им удалось покинуть салон. Медики скорой помощи увезли с места происшествия двоих пострадавших - 16-летнего подростка и 64-летнего мужчину.

Личность погибшего водителя устанавливается.

Еще одно ДТП с пассажирским автобусом произошло накануне, 13 января. Возле поселка Смолино Кировоградской области вчера вечером перевернулся в кювет рейсовый автобус, следовавший в Польшу. ДТП произошло на автодороге Стрый-Изварино.

Погибших среди пассажиров нет. Спасатели ГСЧС обеспечили освещение места происшествия, обесточивание автобуса и обогрев пассажиров до прибытия резервного транспортного средства.

А вот в Крыму в ДТП с перевернувшимся пассажирским микроавтобусом пострадали девять человек - все они доставлены в больницу. Авария произошла сегодня утром вблизи села Журавки в Кировском районе Крыма.

Фото: t.me/crimeainform

Ранее "Страна" писала о том, что судья, которая рассматривает смертельное ДТП мажора Коли Харьковского, заявила самоотвод.

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