"Страна" выяснила подробности смертельного ДТП в Харькове, в результате которого погибли трое взрослых и двое детей получили травмы.

Как сообщил источник в полиции, 12.01.2022 в 08:50 на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" вблизи с. Черкасская Лозовая, произошло столкновение автомобиля "Киа Оптима" под управлением жителя г. Харькова 1987 г.р., который двигался со стороны г. Дергачи в направлении Белгородского шоссе и допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "Тойота" под управлением жителя г. Харькова 1990 г.р., который двигался во встречном направлении по своей полосе движения.

То есть, авария произошла по вине водителя "Киа", который выехал на встречную полосу.

В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также пассажирка автомобиля Тойота - жительница г.Харькова 1992г.р. (жена водителя) погибли на месте происшествия.

Кроме того, в больницу с телесными повреждениями разной степени тяжести доставлены пассажиры автомобиля "Тойота" - малолетние дети водителя указанного автомобиля-мальчик и девочка 2018 г.р.

Сейчас дети находятся в реанимационном отделении.

В месте ДТП проезжая часть асфальтобетонная, в момент ДТП была сухая, без повреждений, для движения транспорта в двух направлениях по одной полосе в каждом направлении, встречные потоком разделены дорожной разметкой 1.5 ПДД Украины. Общая ширина проезжей части – 11.2 метра.

Камеры видеонаблюдения в месте происшествия отсутствуют, видеорегистраторы отсутствуют. Осмотр места происшествия продолжается.

Ранее мы писали, что в Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись грузовое авто и легковая машина. В результате аварии водитель последней погиб на месте.

Также "Страна" сообщала, что под Черкассами произошло смертельное ДТП. В нем погиб пенсионер, пострадали женщина и ребенок.