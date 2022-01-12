В Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись грузовое авто и легковая машина. В результате аварии водитель последней погиб на месте.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей региона на своей странице в Facebook.

ДТП произошло вечером, во вторник, 11 января, в селе Мирное Бориспольского района на трассе Н-08.

По предварительной информации, 34-летний местный водитель "Камаза" не дал предпочтения в движении легковушке Volkswagen Passat, за рулем которой был 36-летний водитель.

В результате столкновения водитель легковушки из города Переяслав скончался на месте аварии от полученных телесных повреждений.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство и выясняют все обстоятельства трагического происшествия.

Вместе с тем, в полиции призывали водителей соблюдать правила дорожного движения и учитывать ухудшение погодных условий.

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