Пьяный украинец на электросамокате устроил в Польше ДТП
Пьяный украинец на электросамокате спровоцировал ДТП в польском городе Щецин. Теперь мужчина должен заплатить крупный штраф.
Об этом сообщает RMF.
32-летний украинец в Щецине, будучи пьяным, решил покататься на электросамокате. В результате он на скорости врезался в легковое авто.
В его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Мужчину обязали заплатить два штрафа: за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения - 2 500 злотых (17 158 грн); за совершение ДТП - 1 020 злотых (7 000 грн).
Такое высокое наказание за правонарушение за совершение ДТП и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено новыми ставками штрафов, которые действуют в Польше с начала нового года.
Напомним, недавно украинец пытался попасть в Польшу с арсеналом патронов. Всего у него было почти шесть десятков различных патронов для разного вида оружия.
Также мы писали о том, что украинец по имени Петр потратил в польском стриптиз-баре за четыре часа 120 тысяч злотых (более 800 тысяч гривен). Он уверен, что его ограбили сотрудники заведения, но польская прокуратура прекратила дело.