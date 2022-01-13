Пьяный украинец на электросамокате спровоцировал ДТП в польском городе Щецин. Теперь мужчина должен заплатить крупный штраф.

Об этом сообщает RMF.

32-летний украинец в Щецине, будучи пьяным, решил покататься на электросамокате. В результате он на скорости врезался в легковое авто.

В его крови обнаружили 1,5 промилле алкоголя. Мужчину обязали заплатить два штрафа: за управление самокатом в состоянии алкогольного опьянения - 2 500 злотых (17 158 грн); за совершение ДТП - 1 020 злотых (7 000 грн).

Такое высокое наказание за правонарушение за совершение ДТП и управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено новыми ставками штрафов, которые действуют в Польше с начала нового года.

Напомним, недавно украинец пытался попасть в Польшу с арсеналом патронов. Всего у него было почти шесть десятков различных патронов для разного вида оружия.

Также мы писали о том, что украинец по имени Петр потратил в польском стриптиз-баре за четыре часа 120 тысяч злотых (более 800 тысяч гривен). Он уверен, что его ограбили сотрудники заведения, но польская прокуратура прекратила дело.