Украинец по имени Петр потратил в польском стриптиз-баре за четыре часа 120 тысяч злотых (более 800 тысяч гривен). Он уверен, что его ограбили сотрудники заведения, но польская прокуратура прекратила дело.

Об этом рассказывает издание Polsatnews.pl.

"Девочки стоят на улице. Одна увидела, что мы пьем легкие алкогольные напитки, и посоветовала продолжить приятный вечер, гарантировав, что первая выпивка будет бесплатной. Это тоже оказалось неправдой, потому что за напиток нужно было платить. К нам присоединились несколько женщин, меня пригласили в какую-то VIP-комнату", – рассказал Петр.

Что произошло дальше, он практически не помнит.

"Я подозреваю, что они что-то добавили в мой напиток и я потерял понимание того, что делаю. Мне дали терминал для введения ПИН-кода. Какие были суммы, понятия не имею. Все деньги с моего счета были списаны. У меня на счету осталось всего 400 злотых", – признался мужчина, добавив, что оставил в клубе 120 тысяч.

Между тем клуб предоставил в прокуратуру видеозапись в доказательство того, что клиента ни к чему не принуждали.

"Собранные по делу доказательства, показания потерпевшего и сопровождавшего его лица, а также наблюдения и показания сотрудников клуба не свидетельствуют о совершении преступления", - заявила представительница Окружного суда Варшавы Беата Адамчик-Жабуда.

Она добавила, что даже если в этой ситуации потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, он все равно отвечал за свои действия.

Петр недоумевает, почему следствие не учло такую гигантскую сумму.

"Другое дело, если бы это была тысяча злотых, а не сумма в десятки тысяч... Средний человек не тратит столько денег за несколько часов! Судя по всему, я купил 350 роз за 43 тысячи злотых, которых не видел. 350 роз - это маленький флористический магазин..." - пожаловался Петр.

По данным издания, подобный сценарий развода клиентов повторяется в Польше годами: многие посетители go-go клубов жалуются, что они платили огромные суммы за напитки и шоу.

По данным правоохранителей, клиентов, которых уговорили войти в клубы, травят алкоголем или другими интоксикантами, а затем грабят. Другой способ обмана - добавить лишний ноль к чеку или солгать, что транзакция отклонена, и повторить денежный перевод.

В начале декабря "Страна" рассказывала, как в польском городе Скерневице украинец устроил дебош на остановке, был задержан полицией и тут же скончался.

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